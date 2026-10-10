Tennistavolo. Inizia la A2 maschile, subito la sfida tra Norbello e MuraveraAnche la serie A2 maschile si mette in moto con la prima giornata
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Tre squadre sarde al via, tutte nel girone B, sono il Norbello, il Quattro Mori e la neopromossa Muravera “B”, la seconda squadra maschile della società del Sarrabus. Nuove regole, si disputano sei singolari e un doppio.
Oggi al Palatennistavolo, inizio ore 18,30, debutta contro il TT Corato, il Quattro Mori, a cui la scorsa stagione mancò un punto per il salto di categoria. La squadra del confermato coach Sandro Poma ha a disposizione l’indiano Ronit Bhanja, l’iraqeno Al-Nuaimi, Marco Poma, Lorenzo Martinalli e Lorenzo Cordua. Corato ha acquisito i diritti di altra società ed ha tesserato Francisco Sanchi, attuale numero 11 d’Italia.
Domani si ripete il derby, ma in chiave maschile, tra Norbello e Muravera, presso la palestra di Via Azuni (ore 17). Norbello ha cambiato tutto, a partire dal coach Davide Guidone. Confermato il solo Lorenzo Simon, al suo financo un altro giovane promettente, Giuseppe Calarco, due spagnoli classe 2004, Miguel Angel Pantoja (ex Quattro Mori) e Ivan Martin. Un tocco di esperienza è dato dal francese Damien Provost.
Il Muravera affidato a Nicola Pisanu, ha confermato Alberto Lillo, imbattuto nella scorsa stagione, affiancato da Jacopo Cipriano e Antonio Giordano.