Il giro di boa che segna la metà del cammino nel girone d’andata in Serie D (terminerà con la 17ª giornata del 20 dicembre), è stato superato, in un campionato dove iniziano a delinearsi (seppur sia ancora prematuro fare stime per via dei numerosi appaiamenti in classifica) i primi rapporti di forza.

Domina la capolista Sarnese (26 punti), in fuga solitaria, con otto lunghezze di distacco dall’inseguitrice Trastevere.

Le sarde

Il Monastir è terzo (17 punti), insieme alle laziali Albalonga e Vigor Campagnano. L’Ossese viaggia dentro una turbolenza a metà classifica e tocca con le spalle il muro divisorio dei play-out, dietro cui si affaccia il Budoni (14 punti). A due passi di distanza, sgomita la COS che semina con lo stesso scarto, il Latte Dolce (10 punti).

Il prossimo turno

Domenica 15 novembre, allo Stadio Comunale Luigi Moccia, l’Afragolese ospiterà i ragazzi di Angheleddu, alla ricerca di certezze (nelle ultime quattro giornate hanno racimolato un solo punto).

Le stesse che sperano di ritrovare al Walter Frau, contro il Città di Anagni, i bianconeri di Ossi, feriti dalla peggiore sconfitta stagionale (3-0) inflitta loro dall’Atletico Lodigiani.

La COS, apparsa in salute nella vittoria all’inglese ai danni della Paganese, volerà ad Isernia per sfidare la Venafro mentre, nel nord-est della Sardegna, al Pasquale Pinna di Budoni andrà in scena il derby tra la formazione di casa e il Latte Dolce.

I galluresi veleggiano dal 25 ottobre in scia positiva (un pareggio e due vittorie). I sassaresi, dopo un avvio di stagione da incubo, si son ridestati: arrivano all’incontro con lo scalpo dell’UniPomezia (3-1) in mano e col pass per disputare contro il Real Aversa (mercoledì18 novembre al Comunale di Latte Dolce) gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie D.