Sei punti e porta inviolata nelle ultime due gare casalinghe: la Cos ritrova solidità e, a quota 12, prepara la trasferta di Venafro con due lunghezze di margine su una diretta concorrente.

Dopo il 2-0 alla Paganese, Francesco Loi parla di un successo arrivato contro una grande squadra, come il campo ha confermato. «Sono molto contento per i ragazzi, perché hanno fatto una partita di grande quantità, di unione di gruppo e anche di qualità nei momenti decisivi. Ci sono state tre o quattro situazioni costruite e finalizzate molto bene. È stata una vittoria di carattere, voluta fortemente: nessuno si è risparmiato. Questi tre punti ce li siamo andati a strappare sul campo».

Il tecnico applaude chi aveva trovato meno spazio, a partire da Feola, riportato a centrocampo: «Non mi ha stupito, perché lavoriamo per portare tutti allo stesso livello. Aggiungo Congiu, che ha fatto molto bene, anche con l’assist. Callegari ha fatto una partita da leader: è un ragazzo eccezionale che si allena sempre a mille. Cargiolli, giocatore esperto, ci ha dato una mano. Ho la fortuna di avere ragazzi intelligenti, oltre che validi calcisticamente. Alla lunga questo pagherà».

Domenica a Venafro la Cos andrà a caccia di un successo esterno che manca dall’1-0 di Anzio. «Il Venafro per noi è un avversario nuovo. Andremo là per dare continuità ai risultati». In un girone G in cui, avverte Loi, tra playout e playoff ci sono pochissimi punti, «chi è partito bene, sbagliando due partite, rischia di ritrovarsi impelagato in una situazione difficile. Sarà un campionato difficile fino alla fine».

Settimana da ricordare per Andrea Demontis: giovedì è nato il figlio Leonardo, tre giorni dopo il centrocampista ha firmato in pieno recupero il raddoppio. «È stata la ciliegina sulla torta. Avevo proprio il desiderio di fare gol e di dedicarlo a mio figlio e alla mia compagna. Abbiamo fatto una gran partita in entrambe le fasi: siamo riusciti a soffrire bene quando dovevamo farlo e a offendere con tanti uomini». Ma serve equilibrio: «Non eravamo scarsi prima e non siamo dei fenomeni ora. Dobbiamo tenere la testa giusta e i piedi per terra». E su Venafro: «Ci arrivo con tantissimo entusiasmo e con la voglia di segnare ancora. Siamo carichi, ma con il giusto equilibrio».

Intanto, nel prossimo turno di Serie D, Afragolese-Monastir è stata anticipata a sabato alle 14.