Una serata da dimenticare al più presto. Dopo tre vittorie interne consecutive, l’Esperia scivola contro il Sette Laghi Gazzada, vittorioso al PalaPirastu per 77-60 nel nono turno di Serie B Interregionale.

Prestazione sottotono per i cagliaritani, che dopo un avvio promettente si sono progressivamente spenti, tra forzature e palle perse. A pesare è stata soprattutto la gestione del terzo quarto, durante il quale Locci e compagni hanno incassato un parziale di 22-7 che ha indirizzato la contesa.

Vani i 17 punti di Potì, mentre dall’altra parte hanno fatto la differenza soprattutto due fattori: l’incisività nel tiro da tre punti (48%) e la doppia-doppia del lungo Barbotti, protagonista con 21 punti e 13 rimbalzi.

La gara. Dopo le prime schermaglie l’Esperia alza il ritmo: la bomba in transizione di Potì vale il +5 (11-6) e provoca il primo timeout ospite. L’interruzione non frena l’impeto dei rossoblù, che raggiungono la doppia cifra di vantaggio con la conclusione dall’angolo di Cabriolu (19-9), beneficiando anche dell’imprevedibilità del quintetto basso, con Cabriolu, Gallizzi e Sanna contemporaneamente in campo. L’Esperia tocca anche il +13, ma un paio di palle perse consentono al Sette Laghi di limitare i danni alla prima sirena (22-14).

Complici i due falli commessi precocemente da De Gregori, i lombardi scelgono di affidarsi spesso alle soluzioni interne del lungo Barbotti, principale artefice dello strappo che riporta i suoi a -3. L’Esperia prova a cambiare registro, ma non è confortata dalle percentuali al tiro. Al 20’, allora, la sfida è ancora apertissima sul 35-32 in favore dei cagliaritani.

Al rientro in campo Gazzada mantiene lo stesso livello di energia e passa avanti con una fiammata offensiva di Borsani (37-41). Locci e compagni perdono la bussola, tra palle perse e conclusioni forzate. Il Sette Laghi, invece, insiste sul gioco in post basso e raggiunge il +15 con le triple di Borsani e Airaghi (parziale di 22-4 in nove minuti). Sotto pressione, gli esperini continuano a sbagliare, mentre gli ospiti, sull’onda dell’entusiasmo, trovano il canestro con grande continuità, arrivando a tirare anche con il 50% dall’arco.