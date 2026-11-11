Daniele Salerno torna in panchina. Il tecnico 42enne è il nuovo allenatore del Tortolì femminile, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Per Salerno si tratta di una nuova esperienza, in un contesto diverso rispetto a quelli affrontati fino a questo momento. Dopo aver guidato il Tortolì maschile, era rimasto fermo a seguito dell’ultima esperienza sulla panchina del Tertenia, conclusa con le dimissioni rassegnate prima della fine dello scorso campionato. Ora la ripartenza, con una sfida inedita nella sua carriera. Il calcio femminile rappresenta un ambiente differente per dinamiche e gestione del gruppo, ma Salerno arriva a Tortolì con la volontà di rimettersi subito al lavoro e di costruire un percorso solido con la sua nuova squadra. La società ha puntato su un tecnico che conosce già la piazza e che porta in dote esperienza e conoscenza del calcio ogliastrino. L’obiettivo è dare continuità al progetto e affrontare il campionato di Eccellenza con ambizione. Per Salerno, dunque, si apre un nuovo capitolo: dopo lo stop di Tertenia, la panchina del Tortolì femminile diventa l’occasione per ripartire e mettersi di nuovo in gioco.