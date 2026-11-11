Dieci giorni di attesa e ventisei minuti di gioco non sono bastati a trovare una vincitrice. Cannonau Jerzu e Selargius si sono divise la posta: è finita 3-3 la gara dell’ottava giornata del girone A di Promozione. L’incontro era stato interrotto il primo novembre per la nebbia al 19' della ripresa, sul 2-2, ed è stato completato ieri pomeriggio.

Nella prima parte il Jerzu era andato a segno con Ferrareis ed Erriu, mentre per il Selargius aveva firmato una doppietta Pisano. Nello spezzone di ieri gli ospiti hanno trovato il sorpasso con Saba, ma gli ogliastrini non si sono arresi e hanno ristabilito la parità con Atzori, freddo dal dischetto.

È un punto a testa che serve più al Jerzu che al Selargius. I padroni di casa, reduci dal ko di Arborea, salgono a 11 punti e agganciano Atletico Cagliari e Castiadas. Gli ospiti, invece, arrivavano dal pesante 1-5 interno con l’Uta e con un successo sarebbero saliti al terzo posto. Si fermano a quota 18, quarti insieme al Vecchio Borgo Sant’Elia, a un punto dal Sant’Elena e a cinque dalla capolista Arborea.