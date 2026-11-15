Ok del Comune di Simala alla sistemazione della strada rurale Putzezzi. La strada è attualmente interessata da condizioni di degrado e ammaloramento che compromettono la sicurezza e la percorribilità. Con la determinazione del 13 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) sono stati approvati i verbali di verifica e validazione, entrambi con esito positivo, del progetto esecutivo.

L'intervento, del valore complessivo di 95mila euro interamente finanziati con fondi comunali, punta a ripristinare la funzionalità della viabilità e migliorare l'accesso ai fondi agricoli e alle aree rurali servite dalla strada.

Tra le criticità da risolvere figurano, oltre al deterioramento della carreggiata, i problemi di regimazione delle acque meteoriche, che durante le piogge provocano ruscellamenti, dilavamento ed erosione della sede stradale, aggravandone progressivamente le condizioni.

(Unioneonline/En.Ne.)