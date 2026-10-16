Stop Schengen: mini-proroga di 7 giorni. Poi intesa Meloni-Sanchez per revocare i controlliLa presidente del Consiglio e il premier spagnolo hanno discusso la questione a margine del Consiglio europeo. Si va verso la distensione
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La revoca dei controlli italiani alla frontiera con la Spagna «è stata concordata ieri tra il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez e la premier Giorgia Meloni, che ne hanno discusso a margine del Consiglio europeo». Lo riferiscono fonti della delegazione spagnola, confermando che l'Italia avrebbe però comunicato il rinnovo dei controlli per una ulteriore settimana.
Ma «i ministri dell'Interno lavoreranno nel corso dei prossimi giorni per procedere alla loro eliminazione», precisano le stesse fonti.
(Unioneonline)