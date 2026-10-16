La revoca dei controlli italiani alla frontiera con la Spagna «è stata concordata ieri tra il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez e la premier Giorgia Meloni, che ne hanno discusso a margine del Consiglio europeo». Lo riferiscono fonti della delegazione spagnola, confermando che l'Italia avrebbe però comunicato il rinnovo dei controlli per una ulteriore settimana.

Ma «i ministri dell'Interno lavoreranno nel corso dei prossimi giorni per procedere alla loro eliminazione», precisano le stesse fonti. 

(Unioneonline)

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