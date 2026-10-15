Tragedia sul cantiere della Tav: cade un pilone, operaio di 31 anni travolto e uccisoAncora un incidente mortale sul lavoro, la vittima schiacciata nel suo mezzo durante le manovre di movimentazione
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Incidente mortale sul cantiere dell’Alta Velocità a Firenze, in via Onofrio Zefferini.
Un operaio di 31 anni è morto, secondo una prima ricostruzione, a causa della caduta di un pilone durante la fase di scarico da una gru. La vittima è un lavoratore nordafricano. Il pilone, durante le manovre di movimentazione con un braccio meccanico da un mezzo all’altro, si è staccato e lo ha travolto senza lasciargli scampo.
L'incidente si è verificato all'interno del cantiere della stazione Foster dell'Alta Velocità, in via Circondaria, area che si estende fino a via Zefferini. Da quanto appreso, altri quattro operai sarebbero in stato di choc.
Sono intervenuti l’ambulanza, i Vigili del fuoco e la Polizia che ha avviato gli accertamenti. Sul posto anche la sindaca di Firenze Sara Funaro e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.
Rfi ha commentato l’accaduto esprimendo «cordoglio e vicinanza ai familiari dell'operaio del consorzio Florentia, azienda impegnata nella realizzazione della nuova stazione AV di Firenze, deceduto oggi durante le attività di lavoro. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle competenti autorità».
(Unioneonline)