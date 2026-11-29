A più di 48 ore dalla scoperta del corpo è ancora senza nome la giovane trovata morta sabato pomeriggio in strada nella zona di Prima Porta, nel quadrante nord di Roma. Gli investigatori sono al lavoro per risalire alla sua identità e, soprattutto, ricostruire con esattezza cosa le è accaduto. Per questo motivo sono stati ascoltati alcuni residenti di abitazioni a ridosso di via Tiberina. Al momento avrebbero tutti riferito di non aver sentito o visto qualcosa di strano nelle ore precedenti. I carabinieri stanno vagliando anche le registrazioni delle telecamere ad ampio raggio per capire se sia morta lì o, al contrario, sia stata abbandonata da un'auto nel punto in cui il cadavere è stato visto dal passante che ha dato l'allarme.

I primi punti fermi arriveranno dall'autopsia che verrà effettuata in settimana, probabilmente martedì. Lunedì dovrebbe, infatti, esserci il conferimento dell'incarico da parte della Procura. Dall'esame autoptico si potranno capire le cause del decesso e l'ora esatta. Il medico legale, da una prima verifica esterna, non avrebbe rilevato ferite da arma da taglio o da fuoco. I segni riscontrati sul cadavere potrebbero essere compatibili anche con una caduta e non costituiscono, allo stato, evidenti indicatori per ipotizzare un delitto. La giovane, che ha un'età apparente tra i 20 e i 30 anni, potrebbe essere straniera.

Il suo cadavere è stato scoperto da un passante sabato pomeriggio in un'area rurale a ridosso di via Tiberina: era nuda, in posizione fetale e con alcune coperte addosso. Le indagini dei carabinieri della compagnia Cassia proseguono a ritmo serrato. Tra le varie ipotesi anche che stesse scappando da qualcuno e poi sia morta di stenti. Intanto si stanno esaminando le denunce di scomparsa per verificare se qualcuna possa coincidere con il profilo della giovane donna. Qualche indicazione potrebbe arrivare, inoltre, dalle impronte digitali acquisite. Solo dopo averla identificata gli investigatori potranno sentire le persone che frequentava per cercare di ricostruire con esattezza le sue ultime ore di vita e risolvere il caso.

(Unioneonline)