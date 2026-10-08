Un ragazzo di 16 anni è stato aggredito venerdì mattina durante l'attività motoria in un istituto superiore del teramano. Lo riporta il quotidiano “Il Centro”.

Secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica, un gruppo di due o tre studenti avrebbe raggiunto il ragazzo mentre era impegnato nell'attività sportiva e uno di loro lo avrebbe colpito al volto con uno schiaffo.

Il sedicenne ha riportato la frattura dello zigomo. Soccorso dal 118, è stato trasferito all'ospedale di Pescara, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il presunto responsabile è stato sospeso.

All'episodio avrebbe assistito anche un docente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno ascoltato studenti e insegnanti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La scuola ha informato la famiglia della vittima dell'aggressione e, dopo le verifiche interne, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del presunto responsabile, per il quale è scattata la sospensione di 15 giorni.

«Sono episodi che sicuramente a scuola non dovrebbero succedere», ha commentato la dirigente, sottolineando come la violenza possa essere il segnale di un disagio tra gli adolescenti e richiamando alla necessità di affrontare i conflitti attraverso il dialogo. L'istituto dispone da tempo di iniziative per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo, oltre a incontri con i carabinieri sui temi della legalità e della prevenzione della violenza.

(Unioneonline)

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