«Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere questo problema. Siamo fiduciosi ma ovviamente lo accompagniamo con la nostra preghiera». Così il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, prima di un convegno alla Gregoriana.

Parolin ha spiegato di aver visto il Papa ieri sera: «Abbiamo parlato con molta serenità. Se sono preoccupato? Sì, perché non mi aspettavo certo una cosa del genere». Poi a Parolin è stato chiesto se l'annuncio sia stato un fulmine a ciel sereno anche nella Santa Sede: «Certo, sì, nessuno se lo aspettava».

Parolin ha poi aggiunto circa il nodulo al polmone riscontrato a Prevost: «È un qualcosa di cui, grazie a Dio, ci siamo accorti subito. E normalmente queste cose quando sono prese in tempo si riescono a risolvere». «Però queste sono, come ha detto il Papa, le sorprese di Dio», la conclusione.

(Unioneonline)

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