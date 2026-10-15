Due anziani coniugi sono trovati morti in un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena: sarebbero stati entrambi decapitati. È quanto emerge dai primi dettagli dal luogo del duplice delitto.

Non si hanno al momento ulteriori informazioni su quanto sarebbe accaduto all'interno dell'abitazione, così come non se ne hanno al momento sulla posizione del figlio della coppia rispetto a quanto accaduto.

Non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine avvertendo della presenza dei due cadaveri nell'abitazione.

- Notizia in aggiornamento –

(Unioneonline)

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