Dopo una lite l'amico le ha rubato la borsa che conteneva il telefono e per vendetta ha pubblicato sui social un video che la ritrae in atteggiamenti privati: è successo ad Anna Lou Castoldi, figlia 25enne di Asia Argento e Morgan, che ha presentato una denuncia di furto.

Le ricerche della Polizia Ferroviaria di Napoli hanno consentito di rintracciare il cellulare nella stazione ferroviaria di Napoli, dove si trovava anche l'uomo, in stato confusionale. A lanciare l'allarme è stata proprio Asia Argento che dopo essersi accorta delle immagini su Instagram ha tentato inutilmente di contattare la figlia. A questo punto si è rivolta alla Polizia di Stato che è riuscita a geolocalizzare il telefono insieme con la borsa nelle mani dell'uomo.

La Polizia l'ha prima accompagnato in ospedale per affidarlo alle cure dei sanitari e poi l'ha denunciato per revenge porn, furto e accesso abusivo a sistema informatico. Il furto sarebbe avvenuto, secondo quanto finora ricostruito, in una struttura ricettiva della zona di Licola, nell'hinterland a nord di Napoli. L'uomo si è poi allontanato per recarsi nella zona di piazza Garibaldi dove è stato trovato in stato confusionale. Durante lo spostamento a Napoli avrebbe pubblicato il video, secondo quanto si è appreso, dopo avere litigato con la 25enne.

(Unioneonline)

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