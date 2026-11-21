Allerta meteo in Sardegna per venti forti e mari molto mossi nella giornata di domenica.

L’avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato dalla Protezione civile è esteso sino al primo pomeriggio di lunedì 23 novembre. Si prevedono venti forti da nord-ovest, fino a burrasca forte principalmente su tutti i settori costieri, in Gallura e lungo i crinali. Come detto, è previsto un aumento del moto ondoso fino a molto agitato sui settori settentrionali e occidentali, con locali mareggiate specie in Gallura e sul tratto occidentale, dalla Nurra al Campidano di Oristano, con altezze significative dell’onda fino a 4-5 metri.

(Unioneonline)