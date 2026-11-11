Il Comune di Uri ha ottenuto dalla Regione Sardegna un finanziamento complessivo di 57.600 euro, suddiviso in tre annualità da 19.200 euro ciascuna, per l’attivazione dei servizi gratuiti di accoglienza scolastica nella scuola primaria. Un risultato che consentirà di organizzare servizi di pre-scuola e post-scuola (fino a un'ora prima e dopo le lezioni) con il supporto di educatori professionali, facilitando la conciliazione tra gli impegni lavorativi dei genitori e gli orari scolastici. Successivamente verrà pubblicata la manifestazione di interesse per raccogliere le adesioni e organizzare il servizio in base alle reali esigenze delle famiglie. Agli importanti interventi strutturali realizzati sull'edificio segue così l’attivazione di nuovi servizi, sempre a favore dei più piccoli. Per l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Emanuele Dettori investire sulla scuola significa migliorare la qualità della vita dei cittadini e il futuro del paese, un primo passo verso altri progetti destinati a migliorare l'accoglienza nelle scuole.