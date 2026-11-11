Il tratto di strada di via Azuni, compreso tra via Ponte Romano e via Josto, resterà ancora temporaneamente chiusa al traffico veicolare e pedonale a tutela della sicurezza stradale. Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, a seguito dell'incendio che, domenica 1 novembre, ha interessato i capannoni, ex depositi della Rete ferroviaria italiana, ha firmato l'ordinanza di divieto di accesso che rimarrà in vigore sino ad avvenuta attestazione tecnica delle condizioni di sicurezza dello stabile e della percorribilità del tratto di strada interdetto. La relazione dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto, rileva che gli accertamenti tecnici condotti dopo il devastante incendio, hanno evidenziato una grave compromissione della stabilità delle coperture e degli elementi strutturali dei due immobili, con rischio concreto ed imminente di cedimenti, distacchi e crolli parziali o totali delle pareti. Una situazione di pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale e pedonale, che ha costretto il primo cittadino a chiudere il tratto di strada in via cautelativa. Il servizio manutenzioni del Comune ha provveduto all'installazione della segnaletica stradale di divieto, deviazione e transennamento del tratto stradale interessato. Il prossimo passaggio necessario sarà il trasferimento della proprietà dalla Regione al Comune, ente che ha già deciso per la demolizione delle strutture con l'obiettivo di lasciare spazio a nuovi parcheggi.