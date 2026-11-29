Non si ferma l’onda di protesta sul taglio delle corse dei treni che colpisce anche i collegamenti Porto Torres – Sassari con la riduzione da cinque a tre corse, un ridimensionamento programmato da Trenitalia a partire dal 13 dicembre. Il problema sollevato in Consiglio comunale a Porto Torres e riscontrato dal segretario generale della Filt – Cgil, Arnaldo Boeddu, è stato ripreso dal movimento politico Porto Torres Avanti.

«Chiediamo all’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca di intervenire subito presso Trenitalia per mantenere, nei giorni feriali, le cinque partenze da Porto Torres e le cinque da Sassari. Si continua a parlare di Città metropolitana, ma proprio il collegamento tra Sassari e Porto Torres, la principale città portuale del Nord-Ovest sardo, rischia di perdere due corse per direzione».

Lo dichiara Bastianino Spanu, coordinatore di Porto Torres Avanti, sulla questione sollevata in Consiglio comunale dal consigliere Pd. «Oggi chi deve raggiungere Sassari nel pomeriggio può partire da Porto Torres alle 14.15 o alle 16.05. Se fosse confermata la programmazione segnalata dalla FILT-CGIL Sardegna a partire dal 13 dicembre, entrambe le partenze verrebbero meno. Per chi lavora su turni o sbarca a Porto Torres e prosegue verso Sassari, oltre nove ore tra un treno e il successivo significano dover trovare un altro mezzo».

Regione e Trenitalia hanno dichiarato che l’orario invernale è ancora in fase di definizione. «Proponiamo che i Comuni di Porto Torres e Sassari, insieme alla Città metropolitana, chiedano un incontro con l’assessora e con Trenitalia prima della decisione definitiva. Chiediamo che siano resi pubblici gli orari proposti in entrambe le direzioni, così che anche i pendolari possano indicare quali partenze servono per entrare a scuola, raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa».

«Porto Torres e Sassari hanno un interesse comune. Un treno che arriva a Sassari prima delle lezioni, uno che riporta a casa a fine turno e una coincidenza che permette di raggiungere il porto in tempo per l’imbarco sono impegni concreti su cui costruire la mobilità metropolitana».