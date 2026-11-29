Un patrimonio archeologico da ammirare con visite tra le rocce calcaree e la macchia mediterranea, in un paesaggio che custodisce millenni di storia, dove rivivono i racconti delle janas, le misteriose creature femminili che popolano l’immaginario e la tradizione popolare della Sardegna.

Dal 1° al 19 dicembre 2026, la società cooperativa Memoria Storica, che gestisce i servizi culturali e turistici per il Comune di Porto Torres, propone, attraverso l’Ufficio Turistico comunale, “Dicembre con le janas”, un ciclo di visite guidate tematiche alla necropoli preistorica di Su Crucifissu Mannu, parte del sito seriale riconosciuto nel luglio 2025 Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. L’iniziativa nasce con l’intento di valorizzare non soltanto il patrimonio archeologico del territorio, ma anche quello immateriale, costituito da miti, leggende, fiabe e racconti tramandati oralmente di generazione in generazione.

Piccole donne dalla pelle luminosa come il chiarore della luna, abili tessitrici di fili d’oro, custodi di tesori e depositarie di antichi saperi legati alla natura, le janas abitano da secoli i racconti della tradizione sarda. Le loro dimore, le domus de janas, sono in realtà sepolture scavate nella roccia dalle comunità preistoriche di agricoltori e allevatori, testimonianze straordinarie di un universo culturale, artistico e simbolico le cui origini risalgono a oltre seimila anni fa.

Attraverso un percorso divulgativo che intreccia archeologia, antropologia e narrazione, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta della necropoli di Su Crucifissu Mannu, delle sue architetture funerarie e delle sue raffigurazioni simboliche, per poi addentrarsi nell’affascinante mondo delle janas attraverso le fiabe e i racconti della tradizione orale sarda. Particolare attenzione sarà dedicata alle caratteristiche di queste figure mitiche, alle loro attività, al loro rapporto con il mondo degli uomini e della natura, nonché ai significati simbolici e culturali racchiusi nelle narrazioni popolari.

Un viaggio rivolto ad adulti e bambini, alla riscoperta di quel patrimonio di conoscenze, credenze e suggestioni attraverso il quale le comunità sarde hanno interpretato, nel corso dei secoli, le testimonianze monumentali lasciate dalle popolazioni preistoriche. Un’occasione per vivere il periodo che precede il Natale attraverso la magia del racconto, riscoprendo il valore identitario della memoria e della tradizione popolare della Sardegna.