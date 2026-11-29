Due giornate all’insegna della solidarietà a Sassari, promosse da Mondo X Sardegna nella chiesa di San Pietro in Silki.

Cominciate ieri e che si concluderanno oggi alle 20 dando la possibilità ai visitatori di venire a conoscenza delle attività di accoglienza fatte sul territorio e di contribuire alla raccolta fondi attraverso i prodotti agroalimentari e artigianali della Comunità terapeutica di S’Aspru a Siligo venduti negli stand espositivi. Il ricavato andrà al sostentamento delle strutture e per attivare i percorsi di recupero e di accompagnamento delle persone più fragili.

Un impegno che padre Salvatore Morittu, insieme alla comunità e, da qualche anno con il sostegno di padre Stefano Gennari, porta avanti dal 1980 in aiuto di coloro che sono affetti dalle tossicodipendenze e dei malati di Aids.

Tante le persone salvate, e tra queste un 39enne di Oristano che è appena uscito dal percorso triennale a Siligo. La sua storia è emblematica e, a patto dell’anonimato, ha voluto raccontarla. «Ero un eroinomane, ormai senza più risorse ed ero arrivato al punto di non ritorno», racconta. È la sorella a suggerirgli la possibilità della comunità e lui acconsente perché, sottolinea, «non avevo più scelta». «Sono arrivato nel febbraio 2023 pieno di rabbia e chiuso, mi comportavo da maleducato. Ma, nonostante questo, ho trovato davanti a me delle persone sorridenti». Comincia il percorso, lungo e non facile, che però, pian piano, porta dei risultati. «Senza fare niente vedevo che la mia vita si riordinava. Trovavo persone che mi aiutavano a pagare i debiti e avvocati che mi assistevano gratis».

A dargli forza è anche la figlia piccola: «A un certo punto non riuscivo neanche a guardarla in faccia per la vergogna. Ma ho sempre avuto da lei un amore incondizionato». Alla fine riesce a disintossicarsi e a riprendere a lavorare, senza scordarsi di chi si trova nella situazione in cui era anni fa. «In certi sguardi vedo sofferenza e la richiesta che si dia una mano», afferma. Persone a cui si rivolge: «Dico loro di fidarsi, di chiedere aiuto e di uscire dalla solitudine». E dal meccanismo che lo stava stritolando: «Usavo le sostanze perché mi sentivo inadeguato, insicuro». Nella sua vita ha avuto un ruolo non secondario la fede ritrovata e il fatto di aver scoperto persone «disposte ad ascoltarlo». Come i frati e padre Morittu il quale, ieri al termine della messa celebrata a San Pietro in Silki, precisa: «Questo ragazzo si è impegnato, senza la sua volontà noi saremmo zero».

«È stata un’esperienza bella di profonda paternità che ha condotto a una nuova realtà di vita - conclude. È molto importante per noi che chi è disperato e sta male, appena vede una lucina, una fiammella, la possa prendere. E sarà una mano a venir loro incontro per costruire un progetto».