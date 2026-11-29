Crepe che rischiano di far cedere l’intera parete che costeggia una delle spiagge delle Acque Dolci, sul litorale di Porto Torres. I vigili del fuoco sono intervenuti sul Lungomare Balai a causa delle gravi lesioni che presenta il muro di contenimento dell’arenile, struttura in cemento realizzata tra gli inizi degli anni ‘70 e la fine degli anni ‘80 e che, attualmente, presenta criticità legate al fenomeno della erosione costiera.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area con transenne e nastro bianco rosso, una misura di salvaguardia alla incolumità delle persone o cose in attesa di un intervento importante di ripristino.

Il rischio del cedimento del muro, con lesioni sia alla base che sulla sommità, ha costretto i caschi rossi a chiudere anche un tratto della passeggiata adiacente, in corrispondenza della pista ciclopedonale, sovrastante il punto critico della costa che prosegue nel percorso inesorabile di erosione.

Una problematica da affrontare con importanti risorse, per ora insufficienti, a garantire interventi su tutto il tratto costiero che dalla Renaredda giunge fino a Balai Lontano e alla Torre di Abbacurrente.