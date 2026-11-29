I Voces8 sull'antico palco, questa sera alle 20, nella basilica di San Gavino a Porto Torres. Per i quarant’anni dalla fondazione del gruppo corale Cantori della Resurrezione, nell’evento “Essere Cantori-40 anni di tradizione corale”, saranno protagonisti uno dei gruppi vocali più conosciuti e apprezzati al mondo.

Otto voci, un suono inconfondibile: i Voces8 hanno conquistato il pubblico internazionale con la qualità delle loro interpretazioni e la ricchezza del loro repertorio. Con “Winter tales” accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale attraverso i secoli, dal Rinascimento ai giorni nostri, tra le suggestioni e le atmosfere dell'inverno, nella splendida Basilica di San Gavino.

L'evento si inserisce nel programma musicale di festeggiamenti per l'anniversario dei Cantori, l'ensemble fondata dall'indimenticabile don Antonio Sanna, sacerdote e uomo di cultura che ha accompagnato i coristi nel lungo percorso di crescita, tra concerti e successi raccolti negli anni. L’ingresso e’ gratuito.