Corsa contro il tempo a Sassari per la realizzazione di un nuovo edificio Erp nel quartiere di Monte Rosello. Nei giorni scorsi la direzione generale ha nominato in modo diretto la struttura di verifica preventiva del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo, composta da forze tutte interne all’amministrazione comunale. Una necessità dovuta ai tempi stringenti dettati dalla convenzione stipulata con la Regione che, all’interno del “Programma straordinario regionale di edilizia residenziale pubblica e sociale”, un mese e mezzo fa, ha assegnato a Palazzo Ducale un finanziamento di oltre 2 milioni e 515mila euro. Destinato alla costruzione di un palazzo in via Giusti, comprensivo di un piano terra e 4 piani superiori, 14 alloggi, 10 di 60-65 mq e 4 di 45 mq. Alla cifra Ras bisogna aggiungere poi i quasi 128mila euro dal Fondo progettuale degli Enti locali. L’accordo però condiziona l’operazione a un cronoprogramma che prevede la consegna del Pfte entro il 31 dicembre di quest’anno e all’approvazione del progetto esecutivo per l’’ultimo giorno di febbraio 2027. Passaggi obbligati che, se non rispettati, potrebbero portare alla revoca del finanziamento. Ed ecco allora la nascita della struttura di verifica preventiva per accelerare la tempistica, e di cui fanno parte, come presidente Giovanni Antonio Pisoni, dirigente del Settore Ambiente e Verde Pubblico, e come componenti Fabio Spurio, dirigente del Settore Patrimonio e Politiche della Casa, e Salvatorica Sanna, funzionaria del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio. A imprimere maggiore velocità l’esigenza per il Comune di anticipare la consegna dei lavori entro agosto 2027, prima del 31 ottobre indicato nel cronoprogramma. Per, si legge nella determina, “eseguire la demolizione, gli scavi e le fondazioni nella stagione favorevole, eliminare prima la situazione di potenziale pericolo di un fabbricato, anticipare la consegna degli alloggi ai nuclei in graduatoria e rendere più sicuro il tiraggio degli acconti regionali, con la conseguente necessità di bandire la gara nei primi mesi del 2027 sulla base di un Progetto Esecutivo verificato e validato”.