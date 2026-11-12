Tre milioni e mezzo di euro a disposizione e, a meno di due mesi dal Capodanno, ancora nessun organizzatore individuato ad Alghero. La gara per la Notte di San Silvestro 2026, dichiarata deserta dopo l’esclusione dell’unico concorrente, scatena la reazione di Forza Italia, che accusa la Regione e l’amministrazione comunale di gravi ritardi nella programmazione.

A intervenire è il segretario cittadino Andrea Delogu, che definisce l’accaduto come un fatto gravissimo e chiede spiegazioni al sindaco Raimondo Cacciotto. La determinazione comunale n. 3465 del 10 novembre ha formalizzato l’esclusione del raggruppamento temporaneo di imprese guidato da TProject Group Srl, unica realtà ad aver presentato un’offerta. Il progetto ha ottenuto 33,76 punti sugli 80 disponibili, senza raggiungere la soglia minima di 35 prevista dal disciplinare. Secondo Forza Italia, all’origine del fallimento ci sarebbe una gestione tardiva della procedura, inizialmente di competenza regionale e successivamente affidata al Comune di Alghero.

«L’idea dell’assessore regionale al Turismo poteva anche avere un senso, ma tutto ciò che ne è conseguito è stato un disastro», sostiene Delogu. Il segretario azzurro ricorda che la gara avrebbe dovuto partire a luglio, mentre soltanto due mesi dopo sarebbe stata demandata al Comune, costretto a gestire una procedura internazionale con tempi ormai troppo stretti. Nel mirino anche il sindaco Cacciotto, accusato di aver accettato passivamente le decisioni regionali, senza valutare adeguatamente le conseguenze organizzative.

«Come è stato possibile arrivare a novembre senza un organizzatore, nonostante la disponibilità di 3,5 milioni di euro? Perché non sono stati valutati i tempi e le condizioni richieste agli operatori economici?», domanda Delogu, sottolineando che le risorse disponibili sono sei volte superiori a quelle ordinarie. Forza Italia richiama anche le precedenti edizioni del Capodanno algherese, quando, negli anni dei concerti di Max Pezzali e Ligabue e del Tri Capodanno, la città riusciva ad annunciare il programma già nel mese di ottobre.

La preoccupazione riguarda soprattutto le ricadute economiche di un evento strategico per il turismo, le strutture ricettive, la ristorazione e il commercio. Il partito chiede ora all’amministrazione di chiarire immediatamente quali soluzioni intenda adottare, con quali tempi sarà individuato un nuovo organizzatore e quali garanzie esistano sulla realizzazione della manifestazione.

«Non bastano le dichiarazioni rassicuranti. Servono spiegazioni, atti e soprattutto una soluzione concreta. Alghero non può permettersi di compromettere, per mancanza di incisività e carenze di programmazione, un appuntamento che rappresenta una vetrina turistica fondamentale per la città e per tutta la Sardegna», conclude Delogu.