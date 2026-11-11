Nel 2018 a Sassari una coppia acquistò un fabbricato pensando che fosse ad uso abitativo investendo circa 70mila euro. Poi la sorpresa, una volta presentato il progetto di riqualificazione, quando scoprirono che, in realtà, l’immobile era un mero deposito attrezzi.

È l’ufficio tecnico del Comune a comunicare il reale censimento e a portare gli acquirenti a denunciare i due venditori oltre all’agente immobiliare che aveva fatto da intermediario. I tre finiscono a giudizio con le accuse di truffa semplice e falsità ideologica, e in discussione il pm Antonio Piras aveva sollecitato per loro una condanna a due anni. Ma la giudice Monia Adami, nei giorni scorsi in tribunale, ha disposto l’assoluzione per la prima ipotesi di reato perché estinto per prescrizione e, per la seconda, per non aver commesso il reato.

Nelle arringhe delle difese si è fatto emergere come non esistesse alcun intento fraudolento da parte degli imputati, soprattutto perché la documentazione relativa al fabbricato vedeva un primo elaborato sostituito strada facendo con l’ultimo che stabiliva una destinazione di vano attrezzi. Insomma pratiche non coordinate e che dimostrerebbero come gli imputati non sapessero dei cambiamenti avvenuti e non volessero ingannare né i compratori e neppure il notaio che aveva istruito il rogito. A difendere i tre gli avvocati Beatrice Socci, Antonio Manconi e Salvatore Demontis mentre il legale Agostinangelo Marras ha assistito le parti civili.