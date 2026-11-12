Finanziamenti pari a 50.000 euro dalla Regione Sardegna per il Piano Urbanistico Comunale di Cargeghe.
Ieri mattina è arrivata la convenzione da sottoscrivere con la Regione per poter procedere con il Puc, per un importo di 50.000 che si aggiunge al cofinanziamento comunale di 20.000 euro.
Si tratta di un risultato importante per la comunità e di un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di uno strumento fondamentale per programmare lo sviluppo del territorio.
Il Puc rappresenta infatti un elemento strategico per il futuro di Cargeghe: permetterà di definire una visione organica del paese, valorizzarne le peculiarità, tutelare il territorio e creare le condizioni per uno sviluppo equilibrato e sostenibile.
«Accogliamo con grande soddisfazione questa notizia – afferma il sindaco Antonio Ruiu -. Il finanziamento di 50.000 euro rappresenta un’opportunità importante per il nostro Comune e ci consente di proseguire concretamente il percorso verso la pianificazione urbanistica del territorio. Dotare Cargeghe di un Piano Urbanistico Comunale significa investire sul futuro, dare una prospettiva di sviluppo al paese e mettere a disposizione della comunità uno strumento indispensabile per affrontare le sfide dei prossimi anni».