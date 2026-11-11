Aperta fino all’11 dicembre la consultazione preliminare di mercato per la piscina comunale e il punto ristoro dell’Area Sportiva, rinnovata con 4 milioni di euro del PNRR.

Il Comune di Maracalagonis chiede a operatori economici, associazioni sportive e altri soggetti interessati di suggerire il modo migliore per gestire le nuove strutture dell’Area Sportiva.

Le strutture fanno parte dell’intervento di rigenerazione dell’area sportiva, finanziato con 4 milioni di euro del PNRR . Il finanziamento è arrivato anche grazie alla Federazione Italiana Badminton, partner sportivo che ha sostenuto la candidatura del Comune. Con i lavori sono stati realizzati una piscina scoperta e il nuovo fabbricato Foresteria, che comprende spogliatoi, servizi di accoglienza, punto ristoro e locali per ospitare gli atleti. Al Palazzetto dello Sport sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria, tra cui una nuova pavimentazione sportiva.

L’obiettivo è individuare un modello di gestione che garantisca il pieno utilizzo degli impianti, la loro corretta conservazione e la sostenibilità economica delle attività. Il Comune è interessato in particolare a proposte su cinque temi: la gestione della piscina e dei servizi per cittadini, scuole e associazioni; il punto ristoro, anche a servizio degli altri impianti e durante eventi e manifestazioni; le collaborazioni con società sportive, Federazioni e scuole; le iniziative imprenditoriali complementari ed eventuali investimenti migliorativi; le condizioni necessarie per rendere sostenibile una futura concessione.