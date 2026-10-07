Sbarco di migranti nel pomeriggio sulla spiaggia di Cala Verde, a Pula. Intorno alle 17 un barchino ha raggiunto il litorale, dove sono scesi otto cittadini di nazionalità algerina. Si tratta di un gruppo composto interamente da uomini, tutti in buone condizioni di salute. Per tutti è iniziata l’attesa del trasferimento al centro di accoglienza.

A bordo dell’imbarcazione erano presenti anche altre tre persone, che non si sono fermate sulla spiaggia insieme agli otto migranti. Dopo aver lasciato il gruppo a riva, hanno ripreso il largo a bordo dello stesso barchino, allontanandosi dalla costa. In tutto erano quindi undici le persone presenti sull’imbarcazione al momento dell’arrivo a Cala Verde: otto sono rimaste a terra, mentre le altre tre sono ripartite via mare.

Dopo le formalità di rito, il gruppo ha atteso il mezzo di trasporto che lo ha accompagnato al Centro di prima accoglienza di Monastir. È qui che si sono svolte le consuete procedure di identificazione e fotosegnalamento degli otto uomini, giunti nella struttura dopo lo sbarco del pomeriggio sul litorale di Pula.

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