I Carabinieri della Compagnia di Quartu hanno arrestato in flagranza un 42enne dell’hinterland, noto alle forze dell’ordine.

L’operazione è scattata ieri, quando i militari, durante un servizio perlustrativo, hanno fermato l’uomo per un controllo di routine per strada. Insospettiti dall’atteggiamento, i Carabinieri hanno deciso di approfondire gli accertamenti eseguendo una perquisizione personale e, successivamente, domiciliare.

Perquisizioni che hanno consentito di rinvenire e sequestrare un ingente quantitativo di stupefacente – quasi 250 gr tra marijuana e hashish - nonché il materiale necessario al confezionamento.

Al termine delle formalità, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

(Unioneonline)

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