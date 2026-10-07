Quartu, sabato in Basilica un concerto del coro del Teatro lirico di CagliariL’accompagnamento al pianoforte è di Riccardo Pinna
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Sabato 10 ottobre alle 20 nella Basilica di Sant’Elena Imperatrice di Quartu, si terrà un appuntamento musicale, intitolato "Chorus Live", che propone un concerto interamente dedicato a celebri e popolari pagine musicali corali d’ispirazione religiosa, tratte da altrettanto opere liriche e brani sacri, nell’interpretazione del Coro del Teatro Lirico di Cagliari, diretto da Massimo Fiocchi Malaspina.
L’accompagnamento al pianoforte è di Riccardo Pinna. Il Teatro Lirico di Cagliari, con questa nuova proposta culturale, nata con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena e in collaborazione con la Pro Loco e l’Università della Terza Età di Quartu Sant’Elena, prosegue una serie di appuntamenti, inseriti nella rassegna musicale ‘Rotte Sonore 2026’, rivolti, in questo caso, alla valorizzazione del territorio regionale e all’ampliamento del pubblico.
Lo spettacolo ha una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevede l’intervallo. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il concerto viene eseguito per le scuole, lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 ottobre, per cercare di creare così un’occasione di formazione per i giovani studenti, allo scopo anche di rinnovare il nuovo pubblico. Chorus Live infatti rientra nel programma didattico Educational 2026 del Teatro Lirico di Cagliari.