Pronti i nuovi corsi nella sede di Nurri del Cpia (centro provinciale istruzione adulti) Karalis. Martedì 13 ottobre presso il municipio a partire dalle 17 ci sarà un incontro conoscitivo alla scoperta dei nuovi corsi, gli incontri tematici e le attività.

Sono previsti i percorsi scolastici per la licenza media da conseguire anche in un solo anno, il biennio per le scuole superiore, sempre con la possibilità di un solo anno, l'italiano per stranieri utile per il permesso di soggiorno e la cittadinanza. Spazio all'informatica per l'uso quotidiano del computer e all'inglese con corsi di livello base e avanzato.

Sono previsti persino degli ulteriori incontri sulla lingua sarda, gli scacchi, l'educazione alla salute, storia e archeologia della Sardegna e le uscite didattiche. Il centro dunque offre non solo l'opportunità di imparare ma anche di incontrarsi e diventare parte attiva. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 3483350464 o all'e posta giuseppe.siddi@cpia1karalis.edu.it

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