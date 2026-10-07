Mancanza di liquidità nell'ufficio postale di Nuragus e anche nello sportello Atm. Visto il ripetersi di questo disservizio ieri il sindaco Giovanni Daga ha segnalato la situazione direttamente a Poste Italiane richiedendo un intervento immediato.

«Da diverse settimane – ha detto il primo cittadino – si verificano ripetutamente situazioni di indisponibilità di denaro contante con la situazione che ha assunto particolare gravità in questi giorni, poiché diversi cittadini, compresi numerosi anziani, non hanno potuto procedere al ritiro della propria pensione».

In un centro così piccolo l'ufficio postale resta un punto di riferimento per tanti utenti che per ragioni anagrafiche, di mobilità o per scarsa familiarità con gli strumenti bancari e digitali, fanno affidamento sul servizio postale per le operazioni quotidiane e, in particolare, per la riscossione della pensione. «L'Amministrazione – ha aggiunto Daga – sta ricevendo numerose e comprensibili proteste da parte dei cittadini, i quali si trovano nella situazione paradossale di avere piena disponibilità delle proprie somme ma di non poter materialmente prelevarle nel proprio paese». Chiede dunque un intervento immediato il sindaco Daga e spiegazioni su quanto si sta verificando troppo spesso.

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