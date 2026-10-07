Sì rinnova anche quest'anno ad Isili l'appuntamento con l'International Sarcidaqno race, manifestazione internazionale di canoa velocità. Si comincia domani fino a domenica 11. Si tratta della settima edizione della manifestazione che vedrà la partecipazione di oltre 120 atleti in rappresentanza di 10 nazioni si contenderanno i trofei dedicati alle specialità KAYAK (K1, K2) e canoa canadese (C1, C2). Tutti i partecipanti provenienti dalla Francia, Slovacchia, Lettonia, Ucraina, deputato Ceca, Ungheria, Spagna, Germania, Serbia e la rappresentativa Italiana saranno ospitati nelle strutture ricettive del territorio.

«Il programma – ha spiegato il presidente della Polisportiva Mario luigi Casu – prevede il primo giorno uno stage e prova campo gara, che ricordiamo è l'unico campo gara di 500 metri a 9 corsie di tutto il sud Italia, mentre nei giorni successivi si svolgeranno le qualificazioni e le finali sulle distanze dei mt. 200 e 500».

Al fine di rendere ancora più esaltante la sfida tra gli atleti, scenderanno in acqua equipaggi misti, maschile e femminile e di Diversa Nazionalità saranno inoltre presenti gli atleti della Paracanoa che, sulla distanza dei mt. 200, daranno vita a una gara di livello internazionale. Il Canoagiovani vedrà al via tutti i migliori giovani appartenenti alle Società Isolane. La manifestazione è stata inserita nel Progetto Europeo "EC@EAUVIE" del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo che mira a favorire lo scambio di esperienze e valorizzazione delle risorse locali inserite negli itinerari del progetto. Collaborazione tecnica all'evento della Federazione Italiana Canoa Kayak, Federazione Internazionale PADDLE WORLDWINE e CKS LE SALINE con il patrocinio dell'Assessorato regionale allo Sport, iol Comune di Isili, la Comunità Montana, l l GAL Sarcidano Barbagia di Seulo, Consorzio Turistico laghi e Nuraghi, ENAS Ente Acque della Sardegna.

© Riproduzione riservata