Il Comune di Dolianova ha pubblicato l’avviso rivolto agli allevatori del paese per l’annualità 2027. Gli ettari attualmente assegnati per il pascolo di pecore, capre e bovini è pari a 1600 ettari, circa il 60 per cento del totale dei terreni gravati da uso civico (2753 ha).

Le aree vengono concesse agli allevatori residenti a Dolianova sulla base regolamento sugli usi civici approvato dal Consiglio comunale nel 2021. Per ottenere il rinnovo è necessario presentare la richiesta entro il 20 novembre prossimo.

Le domande possono essere presentate a mano all’Ufficio Protocollo o inviate tramite pec all’indirizzo comunedidolianova@legalmail.it