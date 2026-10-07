Dolianova, dal 17 ottobre la rassegna teatrale in lingua sardaTre compagnie si alterneranno sul palco dell’oratorio di Corso Repubblica per tre sabati consecutivi
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È tutto pronto per la 44^ edizione della manifestazione dedicata alle produzioni teatrali in sardo organizzata dalla compagnia “Doliense”, formazione in attività dal 1982.
Tre compagnie si alterneranno sul palco dell’oratorio di Corso Repubblica per tre sabati consecutivi.
Primo appuntamento il 17 ottobre con lo spettacolo “A Cent’annus chi Deus bollit” della compagnia teatrale di Sanluri “Su Spassiu”. Il 24 ottobre sarà il turno della compagnia “Po Brulla” di Samassi che metterà in scena la commedia “Santa Brabara miracullosa”.
Chiusura il 31 ottobre con i padroni di casa della compagnia Doliense con lo spettacolo in due atti “Is ganas de Don Peppi”. Tutte le rappresentazioni avranno inizio alle 19.00.