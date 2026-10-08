Una giornata all’aria aperta per conoscere più da vicino il patrimonio naturale di Domus de Maria e, allo stesso tempo, contribuire alla sua tutela. È in programma sabato 10 ottobre l’iniziativa organizzata nell’ambito di «CEAS Aperti», che porterà cittadini e partecipanti alla scoperta dell’area di Capo Spartivento.

Il ritrovo è previsto a partire dalle 9.30. Il programma prevede un’escursione guidata verso il Faro di Capo Spartivento, occasione per approfondire le caratteristiche ambientali e paesaggistiche di uno degli angoli più suggestivi del territorio.

La mattinata proseguirà con un’attività di pulizia ambientale, pensata per sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della cura e della salvaguardia degli spazi naturali. Un momento concreto di partecipazione che affiancherà alla scoperta del territorio anche un’azione a favore dell’ambiente.

A conclusione della giornata è previsto un aperitivo scientifico al CEAS Acqua Durci, dove sarà realizzata anche una mappa partecipata. Un momento di confronto e condivisione nel quale i partecipanti potranno contribuire alla costruzione di una conoscenza collettiva del territorio.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e la partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare il CEAS Acqua Durci all’indirizzo ceas.acquadurci@gmail.com.

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