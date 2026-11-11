Il Festival Letterario “Pedras et Sonus”, con l’iniziativa “Le parole incontrano la musica”, fa tappa ad Albagiara.
Giovedì 12 novembre, infatti, nella Biblioteca comunale del paese, alle 16.30, è in programma un laboratorio di animazione alla lettura per i più piccoli, curato da “Tatabolla & le marche da bolla”, con il libro “Una strana orchestra”, scritto da Janna Carioli e le illustrazioni di Andrea Antinori.
L’iniziativa è libera e aperta a tutti i piccoli.
Gli appuntamenti con i laboratori sono iniziati i primi di novembre e termineranno il primo dicembre, toccando i vari centri della Marmilla. Laboratori pensati per avvicinare bambine e bambini al mondo dei libri attraverso il gioco, la fantasia e la partecipazione.