Adesso è l’Università di Cagliari, incaricata dalla Regione di aggiornare il Piano energetico ambientale, a «certificare» l’assalto alla Sardegna: la speculazione rilevata da trentasei accademici riguarda le batterie di accumulo, gli impianti Bess. «Le richieste di connessione hanno una capacità potenziale di 75 gigawattora», a fronte di «un fabbisogno di 14». È cinque volte tanto.

La questione finirà tra una decina di giorni all’attenzione della Commissione energia del Consiglio regionale.

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