Nei primi nove mesi del 2026 in Italia sono state uccise 67 donne, dato in diminuzione rispetto alle 77 del 2025. Tra queste, 58 sono state uccise nell'ambito familiare o affettivo, di cui 38 da un partner o da un ex partner. E 15 sono state classificate come vittime del nuovo reato di femminicidio, entrato in vigore il 17 dicembre del 2025. In quest’ultimo caso, tutti gli assassini sono partner o ex partner.

Sono i dati del rapporto trimestrale del Servizio analisi criminale (SAC) della Direzione centrale della Polizia del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Viminale.

In Sardegna si registra un femminicidio, quello di Michela Rubiu, uccisa all'alba del 23 luglio nel suo bar a Solanas dal marito Alessandro Pintus, che dopo è andato nella casa di famiglia a Quartu e ha ucciso anche il fratello Andrea. Michela, 47 anni, ha lottato per quasi un mese nel Reparto di Rianimazione del Brotzu, dove è morta il 17 agosto.

Nell’Isola il 2024 è stato l’anno nero dei femminicidi, con la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Carla Puligheddu che aveva segnalato un aumento del 200 per cento rispetto all’anno precedente.

Ignazia Tumatis, assassinata dal marito a Cagliari, nel quartiere di San Michele. Ci fu poi la strage di Nuoro, Roberto Gleboni uccise la moglie Giusi Massetti, la figlia Francesca Gleboni e la madre Maria Esterina Riccardi. Vittime della sua furia cieca anche il figlio Francesco, 10 anni, e il vicino di casa Paolo Sanna.

E poi i due casi che più sono balzati nelle cronache nazionali. Quello di Francesca Deidda, 42 anni, scomparsa il 10 maggio 2024 da San Sperate, i cui resti furono trovati due mesi dopo in un borsone nelle campagne di San Primo, nei pressi della ex 125. Per quel delitto è stato condannato all’ergastolo il marito Igor Sollai, che aveva simulato un allontanamento volontario della donna usando il telefono di Francesca per inviare sms alle amiche e una mail di dimissioni.

Infine, , il femminicidio avvenuto a Palau nel 2025 e confessato dall’imprenditore vitivinicolo Emanuele Ragnedda, il cui processo si sta celebrando in questi giorni in Corte d’Assise a Sassari.