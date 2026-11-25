Un corpo-marionetta, metafora di libertà condizionata, arti i cui gesti sembrano dipendere da una volontà esterna; fili rossi che rappresentano la tensione dei legami che trattengono e condizionano; fili trasparenti, che richiamano forme di violenza più sottili; fili spezzati, che aprono varchi nella trama e diventano il simbolo della possibilità di sottrarsi al controllo e riconquistare la propria esistenza. È l’installazione artistica nata dal progetto di tesi di Gabriele Puddu che da ieri (e fino a 4 dicembre) è esposta al Teatro Massimo, in partenariato con lo IED.

Una marea di iniziative in programma oggi per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, da sud a nord dell’Isola. E molti edifici illuminati, la Questura di Cagliari aderisce alla campagna internazionale "Orange the World", in collaborazione con l'associazione Soroptimist; gli aeroporti di Alghero e di Olbia promuovono azioni di sensibilizzazione.

I centri Antiviolenza “Donna al traguardo” hanno distribuito 10mila tovagliette con lo slogan “Il rispetto deve sedersi a tavola ogni giorno”, nei ristoranti di Cagliari e del Sulcis Iglesiente e lanciato una campagna di sensibilizzazione e prevenzione nei locali aderenti.

A Cagliari, per gli appuntamenti dell’Università, alle 9.30 nell’Aula 5 di via Trentino, si svolge l’incontro “Disarmare il linguaggio. Parole, conflitti e responsabilità nella prevenzione della violenza”, organizzato da Cristina Cabras, Angela Taraborrelli ed Elisabetta Gola.

Alle 15, nell’aula A della facoltà di Scienze politiche (viale Sant’Ignazio 78), c’è “Insieme per promuovere cultura, prevenzione e tutela”, organizzato da Direzione regionale Inps, Università di Cagliari e Inail.

Dalle 17, dal Bastione di Saint Remy, parte il corteo promosso dal movimento “Non Una di Meno”.

Al Centro comunale d'arte e cultura Il Ghetto, alle 18, inaugurazione della mostra "Singolare - Una raccolta, tanti sguardi, un incontro", curata da Amedeo Alessio.

A Quartu appuntamento al parco di Molentargius con «5 km, 5 colori, una sola voce - Dal silenzio alla libertà». Ritrovo alle 9, partenza alle 9.30. A Selargius la giornata si apre alle 9.30 in via delle Begonie, nel parco accanto alla scuola secondaria di primo grado, dove verrà piantato un Albero della Memoria, in ricordo delle donne vittime di violenza. A seguire partirà la Marcia del Filo Rosso per le vie e le piazze della città.