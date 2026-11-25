«Erano le 23 di un lunedì di febbraio, aveva il machete in mano, quello che affilava da giorni con tanta dedizione e mi diceva fosse per la legna». Mezzo secondo di silenzio. «Ho capito solo all’ultimo che quella legna ero io». Sembra quasi paradossale che si arrivi a festeggiare la mancata morte; come fosse una conquista, quasi come se la propria vita finisse per non essere un diritto ma la gentile concessione altrui. «Capita quando trovi chi ti annienta, chi ti logora giorno per giorno fino a farti mettere in dubbio tutto, il tuo valore, i tuoi diritti. Ma oggi sono viva, libera, e voglio che tutti sappiano».

Loredana Virdis ha 62 anni, oltre trenta di violenza marchiata a fuoco su anima, mente e cuore. Perché dice che non se ne esce mai del tutto: «Sono rinata, ma ciò che ho passato non lo dimentico».

Promesse e minacce

Prende fiato. «Avevo 21 anni e una grande voglia d'indipendenza e libertà, quando lo conobbi era il classico principe azzurro, pieno d’attenzioni e premure». Un anno dopo diventa suo marito («non lo amavo, avrei voluto aspettare, ma continuava a ripetermi che si sarebbe suicidato. La paura che potesse togliersi la vita mi spinse a sposarlo»).

«Mi insultava, mi denigrava. Una violenza quotidiana, che poco per volta mi ha portato a trasformarmi. Non ero più io, è riuscito a convincermi che non valessi niente, che fossi sbagliata», racconta. «Quando perse il lavoro il vizio di bere si fece sempre più intenso». E più beve e più diventa aggressivo. «Diceva che mi avrebbe fatto a pezzi e messa nei sacchi neri, che mi avrebbe spento il sorriso. Lo ha ripetuto sino a quando ho trovato la forza per dire basta e per avviare le pratiche per la separazione e il divorzio».

La rinascita

Ci sono voluti circa trent’anni per rivedere la luce. «Chiedeva scusa, piangeva, diceva che aveva capito e sarebbe cambiato. Ma era sempre peggio, perché la verità è che non si cambia».

Sara Marci