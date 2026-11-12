In dieci anni in Sardegna sono sparite 91 scuole. In media 9 ogni anno. Sono i numeri della crisi dell’istruzione secondo Save the children che ha pubblicato la 17esima edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia, dal titolo "Scuola liberatutti".

L’Isola non se la passa bene. Per vari motivi. A Oristano e Sud Sardegna un giovane (tra i 14 e 19 anni) su due vive in un Comune senza scuola superiore. Aumentano pluriclassi (+53 in Sardegna) e gli accorpamenti tra gli istituti. E la dispersione tra i giovani è al 13,6%, la più alta d'Italia insieme alla Sicilia.

Nel dettaglio i dati non fanno ben sperare. La scuola primaria ha registrato un calo del 18,3%: si stima che entro il 2036 ci sarà il 34,7 % di bambini in meno nella fascia 5-9 anni nella provincia di Cagliari fino al -37,6% di Nuoro e Sud Sardegna, i dati più alti in Italia.

Il calo demografico ha fatto anche aumentare il numero delle pluriclassi: la Sardegna ne ha 114, il 3,3% del totale, con incremento di + 53.

In compenso nell'isola la percentuale di scuola primaria con tempo pieno è più alta del dato nazionale (42%), in particolare nella provincia di Sassari (51,6) seguita da Nuoro (51,1%). In Sardegna gli alunni della primaria che frequentano la mensa sono il 78,3% a Sassari, a seguire Nuoro (55.5%), Cagliari (53,6%), e Oristano (31,2%).

La media nazionale degli studenti con cittadinanza non italiana è dell'11,6%. In Sardegna invece la percentuale è molto più bassa bassa, il massimo si registra nella provincia di Sassari(5,2%), seguita da Cagliari (3,1%), Nuoro (2,3%) e Oristano(1,5%).

Nell'Isola, la percentuale più elevata di supplenti nella scuola primaria si registra a Sassari, con il 26,2% degli insegnanti. Privo del certificato di agibilità l'85,8 % degli edifici scolastici sardi. E il 53% è senza i tre certificati essenziali per la sicurezza (agibilità, prevenzione incendi, omologazione centrale termica).

Nel 2023-24 57 scuole su 100 erano prive di palestra. La percentuale di scuole accessibili varia molto a livello provinciale: è superiore alla media nazionale solo in provincia di Sassari (46,3%) e di Oristano (43,7%) , mentre si mantiene al di sotto Cagliari (37,5%), Sud Sardegna (32,7%) e Nuoro (29,4%). La quota di insegnanti di sostegno non specializzati è massima a Nuoro 41,9%, poi in Sud Sardegna 33,3%, Sassari 30,2%, Oristano 27,9 e in linea con la media nazionale a Cagliari 22,2%.