Tre giornate dedicate alle competenze, al confronto e alla responsabilità di amministrare le comunità. Da venerdì 13 a domenica 15 novembre, all’hotel Rodia (viale Repubblica) di Oristano, si terrà la seconda edizione della Scuola di formazione per giovani amministratori (under 40) promossa dal Consiglio delle autonomie locali della Sardegna (Cal).

«Negli ultimi anni sono cresciute le responsabilità di sindaci, assessori e consiglieri, perciò il Cal considera la formazione una priorità – ha sottolineato il presidente Ignazio Locci – Con la Scuola vogliamo offrire ai giovani amministratori competenze da usare nel lavoro quotidiano e un’occasione per confrontarsi con chi affronta problemi simili in altri Comuni. Vogliamo aiutarli a rappresentare con più forza le esigenze delle proprie comunità nel dialogo con la Regione e con le altre istituzioni e a tradurle in decisioni e interventi concreti».

Il programma prevede approfondimenti sull’impegno civico, sull’autonomia della Sardegna e sui rapporti tra Comuni e Regione, con particolare attenzione alle questioni finanziarie.

Ampio spazio sarà dedicato ai fondi europei, all’attuazione dei programmi Fesr e Fse+ 2021-2027 e alle prospettive della programmazione 2028-2034.

Spazio anche all’adattamento ai cambiamenti climatici, alle opportunità dell’intelligenza artificiale per le amministrazioni locali e all’impegno giovanile nelle istituzioni.

La giornata conclusiva sarà dedicata agli interventi di sindaci e amministratori sul tema “demografia, natalità e spopolamento”.

Nella giornata inaugurale è previsto un intervento (in videocollegamento) del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sul ruolo degli enti locali come motore del Paese.