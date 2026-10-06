Il consiglio comunale di Piscinas ha espresso all’unanimità la propria contrarietà alla realizzazione dell’impianto di smaltimento controllato per rifiuti speciali non pericolosi previsto in località Su Giri de sa Murta, nel territorio di San Giovanni Suergiu.

La decisione è stata assunta il 5 ottobre con 10 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it). Il progetto, presentato dalla società Ekosarda s.r.l., prevede un impianto con una volumetria netta di 323 mila 164 metri cubi ed è attualmente inserito nel procedimento regionale di valutazione ambientale.

Tra le motivazioni della contrarietà, il Comune sottolinea le criticità emerse nella conferenza dei servizi del 27 gennaio 2026, in particolare le possibili incongruenze tra la realizzazione della discarica e il progetto di recupero e rinaturalizzazione dell’area.

L’amministrazione di Piscinas ha ricordato inoltre il già significativo carico ambientale sostenuto dal Sulcis e ribadisce la necessità di orientare il futuro del territorio verso bonifiche, transizione energetica, recupero ambientale e sviluppo sostenibile.

Il Consiglio chiede quindi che l’area venga destinata a un ripristino ambientale compatibile con l’habitat, esprimendo contrarietà non solo all’impianto di Su Giri de sa Murta, ma anche alla realizzazione di analoghe strutture sul territorio comunale.

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