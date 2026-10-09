Cagliari, via Vesalio chiude (a metà) per lavoriInterventi sui sottoservizi: il sabato interdizione del traffico a semicarreggiate alterne
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Via Vesalio, a Cagliari, chiude (in parte) per lavori. Il Comune, per consentire gli interventi sui sottoservizi, ha deciso di intervenire di sabato: domani, 10 ottobre, e il successivo, il 17.
Questo il calendario degli interventi e delle relative chiusure:
Fase 1, sabato 10 ottobre, dalle 9 alle 13: esecuzione dei tagli stradali con chiusura temporanea della semicarreggiata sud-est di Via Vesalio, in direzione Parco di Terramaini, nel tratto compreso tra Via del Canneto/Via Flavio Gioia e Via dei Carbonari;
Fase 2, sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 13: esecuzione dei tagli stradali con chiusura temporanea della semicarreggiata nord-ovest di via Vesalio, in direzione Via Torricelli.
(Unioneonline)