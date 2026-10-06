Sorpreso mentre nel cuore della notte fracassava i finestrini delle auto per rubare al loro interno.

Arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari un diciottenne di origini tunisine, senza fissa dimora: l’accusa è furto aggravato.

I militari sono intervenuti in viale Cristoforo Colombo dopo l’allerta di un cittadino che ha beccato il giovane in azione ai danni della propria vettura. Le immediate ricerche hanno consentito di rintracciare il responsabile poco distante dal luogo del fatto.

Dai successivi accertamenti è emerso che, poco prima, si era introdotto anche all'interno di una seconda auto in sosta. Perquisito, era in possesso di diversi attrezzi da scasso. Di qui l’arresto.

(Unioneonline)

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