Una serata iniziata al parco e finita in ospedale. Con tanta preoccupazione. È quella che ha vissuto un genitore assieme alla figlia di tre anni nei giorni scorsi a Monte Urpinu a Cagliari.

La bimba è rimasta ferita dopo aver calpestato l’ago di una siringa che ha bucato la suola della sua scarpa per poi arrivare al piede. Questo il racconto del padre che ha segnalato l’episodio al Comune e ora chiede più attenzione per l’area frequentata da tanti bambini.

«Eravamo nell’area giochi del parco, poi ci siamo avvicinati a una fontanella per lavarci le mani quando mia figlia ha calpestato un ago che era stato lasciato per terra. Siamo andati al pronto soccorso pediatrico del Brotzu per fare le analisi e scongiurare eventuali infezioni. Fortunatamente è andata bene ma per i prossimi sei mesi dovremo fare controlli periodici. Da parte delle istituzioni serve più attenzione e controllo in aree come queste dove i bambini giocano anche scalzi».

(Unioneonline/A.D.)

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