Diventa un caso l'incontro organizzato a Cagliari tra le associazioni sarde del mondo della disabilità e la ministra leghista Alessandra Locatelli: i rappresentanti di quattro realtà (Anmic, Rp Sardegna Odv Ets, Aism Sassari e Asbi Sardegna) hanno abbandonato l'incontro in polemica.

«È stato un tranello comunicativo - sottolinea Giuseppe Martini, presidente di Rp Sardegna Odv e vice presidente della Federazione diritti delle persone con disabilità e famiglie -. Siamo stati invitati a un incontro relativo al Decreto 62, e ai progetti personalizzati, pensavamo fosse un incontro tecnico, che non ci fosse un'investitura invece politica. Questo mi è sembrato profondamente scorretto dal punto di vista dell'etica».

«Se io voglio partecipare a livello personale a un incontro politico, di natura partitica, partecipo a titolo personale, ma non posso partecipare a titolo associativo e addirittura federativo attivo», ribadisce Martini.

Manifesti, simboli e un video celebrativo della Lega hanno infastidito diversi rappresentanti che hanno lasciato la sala. «Siamo stati invitati per incontrare la ministra per parlare della nuova riforma sulla disabilità - sottolinea Lucia Farci, presidente dell'Aism della Provincia di Sassari -. Invece ci siamo ritrovati in un incontro politico assolutamente non annunciato, così non ci stiamo e ce ne andiamo. Siamo arrivati ieri sera da Sassari, abbiamo speso del tempo e soldi, questa mossa, a prescindere dal mio credo politico, l'ho trovata veramente scorretta».

(Unioneonline)

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