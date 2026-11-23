Auto sempre più vecchie in Sardegna: con un’età media pari a 13 anni e 6 mesi, in crescita dell’1,4% rispetto allo scorso anno. L’anzianità delle vetture nella regione risulta essere la terza più alta di Italia, a pari merito con Puglia e Molise.

Il dato arriva dallo studio realizzato da Facile.it su un campione di oltre 360mila preventivi RC auto raccolti nell’ultimo anno. Eppure, nonostante auto più vecchie e meno affidabili, ancora tanti automobilisti scelgono di viaggiare senza una copertura di assistenza stradale: in Sardegna sono più di 4 su 10 (42,8%).

L’anzianità del parco auto è un fenomeno che riguarda tutta la Penisola (12 anni e 2 mesi l’età media a livello nazionale) e i rischi di utilizzare un veicolo datato sono stati certificati: da un’indagine è emerso che nell’ultimo anno 11,7 milioni di automobilisti italiani sono stati lasciati a piedi dalla propria vettura.

I problemi principali

Il guasto più comune è risultato essere la batteria scarica, un imprevisto che ha lasciato a piedi solo nell’ultimo anno ben 4,9 milioni di automobilisti. Un altro sinistro molto frequente è la foratura dello pneumatico, che ha rovinato i piani di 3,4 milioni di guidatori. Fortunatamente meno comuni, ma comunque presenti nella lista, i guasti ai freni (4%), al motore (3,3%) o alla centralina elettrica (3,1%), che hanno lasciato a piedi, complessivamente 3,7 milioni di automobilisti.

Come sono stati risolti

Davanti a questo tipo di inconvenienti, il 38% degli automobilisti (pari a 4,2 milioni di italiani) ha dovuto portare l’auto dal meccanico, il 27% (quasi 3 milioni) ha chiesto aiuto a un familiare o amico, mentre il 17% (1,8 milioni) ha riparato il guasto da solo. È andata peggio (almeno economicamente) ai 985mila automobilisti che hanno dovuto far intervenire un meccanico in loco e ai 2,6 milioni che hanno fatto ricorso al carro attrezzi, coprendo di tasca propria, oltre al danno, anche il costo dell’intervento per una spesa totale che, in media, è stata pari a 165 euro solo per muovere la macchina in panne.

(Unioneonline)