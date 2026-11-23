I problemi sulla continuità aerea mettono a rischio i conti della Regione. Se fosse necessario predisporre un nuovo bando subito, servirebbero circa ottanta milioni di euro da prevedere già nella Finanziaria 2027. Ottanta milioni che però la Regione non sa da dove attingere perché la manovra è chiusa, le voci di spesa sono già programmate.

Magari l’allarme rientra, intanto la maggioranza pensa a soluzioni possibili - una variazione di bilancio ad hoc, l’accantonamento di un fondo dedicato – e perlopiù inadeguate. Perché la questione di fondo resta: da dove si prendono queste risorse? La risposta in realtà esiste ma non è popolare: bisogna pensare all’ipotesi di tagli su misure già previste. Non certo quelle su nidi e università gratis, o sull’aumento del fondo unico degli enti locali programmate nell’ultima variazione di bilancio. Piuttosto, si potrebbe agire sullo spopolamento, soprattutto su interventi datati ed ereditati dalla precedente legislatura. O ancora - ma il problema sarebbe risolto a metà – spostare sulla continuità i trenta milioni di euro stanziati per il progetto di fusione degli aeroporti.

La preoccupazione non investe solo la maggioranza. Secondo il capogruppo di FdI Paolo Truzzu «è chiaro a tutti per trovare una qualsiasi compagnia disposta a volare, serviranno almeno settanta milioni di euro che vanno inseriti in Finanziaria. E la Giunta dovrebbe anche dirci dove ha intenzione di trovarli».